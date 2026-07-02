ВС РФ ударили по военным объектам в Киеве

Массированный удар нанесен в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру в России. В результате поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.