Рязанской области спишут 2/3 задолженности по бюджетным кредитам

Правительство России спишет 2/3 задолженности по бюджетным кредитам 17 регионам, включая Рязанскую область. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. Общая сумма списания составит 16,7 млрд рублей. Кроме Рязанской области, в списке указаны Дагестан, Калмыкия, Мордовия, Хабаровский край, Амурская, Астраханская, Вологодская, Кировская, Костромская, Курская, Мурманская, Пензенская, Псковская, Свердловской области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.

Правительство России спишет 2/3 задолженности по бюджетным кредитам 17 регионам, включая Рязанскую область. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Общая сумма списания составит 16,7 млрд рублей.

Кроме Рязанской области, в списке указаны Дагестан, Калмыкия, Мордовия, Хабаровский край, Амурская, Астраханская, Вологодская, Кировская, Костромская, Курская, Мурманская, Пензенская, Псковская, Свердловской области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.

Как отметили в кабмине, объем списания соответствует вложениям регионов в модернизацию ЖКХ (включая замену лифтового оборудования в многоквартирных домах), переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, а также в реализацию инфраструктурных проектов по развитию опорных населенных пунктов.

Ранее Рязанская область вошла в число восьми регионов, которым спишут задолженность на общую сумму 50 млрд рублей.