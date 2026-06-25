Рязанской области спишут часть регионального долга

Правительство России приняло решение о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам ряду регионов, включая Рязанскую область. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Всего обязательства перед федеральным бюджетом будут сокращены почти на 50 млрд рублей для восьми субъектов РФ: Удмуртской Республики, Волгоградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Рязанской и Челябинской областей.
По словам Мишустина, мера направлена на то, чтобы в регионах продолжались проекты в сфере ЖКХ, включая капитальный ремонт, замену лифтов, расселение аварийного жилья, обновление общественного транспорта и развитие инфраструктуры.
Как уточняется, программа списания части бюджетных кредитов действует с прошлого года. За 2025 год задолженность уже была сокращена у 58 регионов на сумму 227 млрд рублей.