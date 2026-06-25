Рязанской области спишут часть регионального долга

Правительство России приняло решение о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам ряду регионов, включая Рязанскую область. Всего обязательства перед федеральным бюджетом будут сокращены почти на 50 млрд рублей для восьми субъектов РФ. Мера направлена на то, чтобы в регионах продолжались проекты в сфере ЖКХ, включая капитальный ремонт, замену лифтов, расселение аварийного жилья, обновление общественного транспорта и развитие инфраструктуры.

Правительство России приняло решение о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам ряду регионов, включая Рязанскую область. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Всего обязательства перед федеральным бюджетом будут сокращены почти на 50 млрд рублей для восьми субъектов РФ: Удмуртской Республики, Волгоградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Рязанской и Челябинской областей.

По словам Мишустина, мера направлена на то, чтобы в регионах продолжались проекты в сфере ЖКХ, включая капитальный ремонт, замену лифтов, расселение аварийного жилья, обновление общественного транспорта и развитие инфраструктуры.

Как уточняется, программа списания части бюджетных кредитов действует с прошлого года. За 2025 год задолженность уже была сокращена у 58 регионов на сумму 227 млрд рублей.