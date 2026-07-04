Опубликован прогноз погоды на 5 июля в Рязанской области

В области будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь, местами сильный. Также прогнозируют грозы. В отдельных районах может выпасть град. Местами сохранится туман. Ветер будет западной четверти, 5-10 м/с. Местами порывы достигнут 13-18 м/с. Температура воздуха ночью составит +14…+19°С, днем — +18…+23°С. На востоке области столбики термометров поднимутся до +28°С. Ранее для рязанцев выпустили два метеопредупреждения о тумане и ливне.

Опубликован прогноз погоды на 5 июля в Рязанской области. Его разместили на сайте ГУ МЧС по региону.

В области будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь, местами сильный. Также прогнозируют грозы. В отдельных районах может выпасть град. Местами сохранится туман.

Ветер будет западной четверти, 5-10 м/с. Местами порывы достигнут 13-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит +14…+19°С, днем — +18…+23°С. На востоке области столбики термометров поднимутся до +28°С.

Ранее для рязанцев выпустили два метеопредупреждения о тумане и ливне.