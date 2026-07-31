Житель Рязанской области, найдя пистолет, оставил его себе и позже попал под суд

Михайловский райсуд вынес обвинительный приговор 43-летнему мужчине, признанному виновным в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Установлено, что в августе 2020 года подсудимый, проводя уборку в хозпостройке своего домовладения, обнаружил тайник с пистолетом и 66 патронами различного калибра. Несмотря на осознание противоправности своих действий, мужчина решил оставить находку себе и на протяжении почти пяти лет хранил арсенал по месту жительства. Его преступную деятельность пресекли в ходе рейдов. Суд назначил виновному наказание в виде одного года ограничения свободы.

Михайловский райсуд вынес обвинительный приговор 43-летнему мужчине, признанному виновным в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры.

Установлено, что в августе 2020 года подсудимый, проводя уборку в хозпостройке своего домовладения, обнаружил тайник с пистолетом и 66 патронами различного калибра.

Несмотря на осознание противоправности своих действий, мужчина решил оставить находку себе и на протяжении почти пяти лет хранил арсенал по месту жительства. Его преступную деятельность пресекли в ходе рейдов.

Суд назначил виновному наказание в виде одного года ограничения свободы.