Зеленский заявил, что Украина потеряла 50 тысяч солдат, хотя в феврале было 55

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе конфликта с Россией украинские вооруженные силы безвозвратно потеряли 50 тысяч военных, а еще 400 тысяч человек получили ранения. Об этом пишет Fox News, передает «Газета. ру». Зеленский отметил, что не хочет быть слишком откровенным по этому вопросу, чтобы не дать россиянам понять текущее состояние украинской армии. Он также признал, что предоставление точных цифр о потерях является сложной задачей. При этом, как отмечает РИА Новости, ранее в феврале он указывал на более высокие цифры потерь — минимум 55 тысяч. В то же время российский Генштаб сообщал о потерях ВСУ, превышающих 1,5 миллиона человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе конфликта с Россией украинские вооруженные силы безвозвратно потеряли 50 тысяч военных, а еще 400 тысяч человек получили ранения. Об этом пишет Fox News, передает «Газета. ру».

Зеленский отметил, что не хочет быть слишком откровенным по этому вопросу, чтобы не дать россиянам понять текущее состояние украинской армии. Он также признал, что предоставление точных цифр о потерях является сложной задачей.

При этом, как отмечает РИА Новости, ранее в феврале он указывал на более высокие цифры потерь — минимум 55 тысяч. В то же время российский Генштаб сообщал о потерях ВСУ, превышающих 1,5 миллиона человек.