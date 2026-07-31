Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 31
24°
Сбт, 01
26°
Вск, 02
28°
ЦБ USD 79.86 0.5 31/07
ЦБ EUR 90.88 0.67 31/07
Нал. USD 80.70 / 80.90 31/07 16:45
Нал. EUR 92.91 / 93.75 31/07 16:45
Новости
Итоги года New
Публикации
«Подбелка-2026» изнутри. Организатор рассказал о внутренней «кухне» гл...
Мы поговорили с директором РЗН.инфо, организатором фест...
4 часа назад
360
«Подбелка» как часть Дня города: музыкальный фестиваль ежегодно объеди...
Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» впервые состоял...
24 июля 19:18
4 007
Геометрия есенинского пути: от Спас-Клепиков до Константиновского обры...
Рязанская область для Сергея Есенина была не просто точ...
21 июля 12:28
1 483
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
3 114
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Зеленский заявил, что Украина потеряла 50 тысяч солдат, хотя в феврале было 55
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе конфликта с Россией украинские вооруженные силы безвозвратно потеряли 50 тысяч военных, а еще 400 тысяч человек получили ранения. Об этом пишет Fox News, передает «Газета. ру». Зеленский отметил, что не хочет быть слишком откровенным по этому вопросу, чтобы не дать россиянам понять текущее состояние украинской армии. Он также признал, что предоставление точных цифр о потерях является сложной задачей. При этом, как отмечает РИА Новости, ранее в феврале он указывал на более высокие цифры потерь — минимум 55 тысяч. В то же время российский Генштаб сообщал о потерях ВСУ, превышающих 1,5 миллиона человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе конфликта с Россией украинские вооруженные силы безвозвратно потеряли 50 тысяч военных, а еще 400 тысяч человек получили ранения. Об этом пишет Fox News, передает «Газета. ру».

Зеленский отметил, что не хочет быть слишком откровенным по этому вопросу, чтобы не дать россиянам понять текущее состояние украинской армии. Он также признал, что предоставление точных цифр о потерях является сложной задачей.

При этом, как отмечает РИА Новости, ранее в феврале он указывал на более высокие цифры потерь — минимум 55 тысяч. В то же время российский Генштаб сообщал о потерях ВСУ, превышающих 1,5 миллиона человек.