За ночь над Россией сбили 371 беспилотник
Об этом сообщает Минобороны РФ. БПЛА перехватили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Республиками Дагестан, Крым, Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей. Напомним, над Рязанской областью ночью объявляли угрозу атаки беспилотников.
За ночь над Россией сбили 371 беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ.
БПЛА перехватили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Республиками Дагестан, Крым, Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.
Напомним, над Рязанской областью ночью объявляли угрозу атаки беспилотников.