За ночь над Россией сбили 371 беспилотник

Об этом сообщает Минобороны РФ. БПЛА перехватили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Республиками Дагестан, Крым, Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей. Напомним, над Рязанской областью ночью объявляли угрозу атаки беспилотников.