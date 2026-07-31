Всемирная федерация армрестлинга сняла все ограничения с россиян

Всемирная федерация армрестлинга (WAF) восстановила членство Федерации армрестлинга России и сняла все ограничения на участие российских спортсменов, команд и официальных лиц в соревнованиях под своей эгидой. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. По его словам, уже на ближайшем чемпионате мира российские спортсмены смогут выступать под государственным флагом и с гимном России, а их результаты вновь будут учитываться в общекомандном зачете.

Всемирная федерация армрестлинга (WAF) восстановила членство Федерации армрестлинга России и сняла все ограничения на участие российских спортсменов, команд и официальных лиц в соревнованиях под своей эгидой. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

По его словам, уже на ближайшем чемпионате мира российские спортсмены смогут выступать под государственным флагом и с гимном России, а их результаты вновь будут учитываться в общекомандном зачете.

Дегтярев отметил, что решение WAF принято после рекомендаций исполнительного совета Международного олимпийского комитета от 7 июля 2026 года и подтверждает курс международного спортивного сообщества на возвращение российских спортсменов к полноценному участию в соревнованиях.