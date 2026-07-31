В выходные ГАИ проведет масштабные рейды по Рязанской области

Соответствующую информацию разместили в соцсетях ведомства. Рейды пройдут в пятницу, 31 июля, а также в предстоящие выходные, 1 и 2 августа. Отмечается, что полицейские усилят контроль и будут выявлять различные нарушения ПДД.