В Совфеде поддержали повышение порога долга для ареста имущества

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал концепцию законопроекта, предусматривающего повышение минимальной суммы долга для ареста имущества должника. Документ, внесенный в Госдуму правительством РФ, предлагает запретить арест имущества и введение запрета на его регистрацию, если задолженность по обязательным платежам составляет менее 10 тысяч рублей. Сейчас этот порог составляет 3 тысячи рублей.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддержал концепцию законопроекта, предусматривающего повышение минимальной суммы долга для ареста имущества должника. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Андрей Клишас.

Документ, внесенный в Госдуму правительством РФ, предлагает запретить арест имущества и введение запрета на его регистрацию, если задолженность по обязательным платежам составляет менее 10 тысяч рублей. Сейчас этот порог составляет 3 тысячи рублей.

Кроме того, законопроект предусматривает увеличение суммы долга, которую судебные приставы смогут взыскивать из зарплаты и других доходов должника в упрощенном порядке. Предельный размер предлагается повысить с 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

Как отмечается в пояснительной записке, изменения о запрете регистрационных действий подготовлены с учетом позиции Верховного суда РФ. Если закон примут, новые правила будут действовать при задолженности от 10 тысяч рублей.