В Солотче произошло массовое отключение света
Отмечается, что в 11:00 электричество пропало на улицах: Вольная (Солотча), Первомайская (Солотча), Солотчинское ш., Школьная (Солотча), Железнодорожная (Солотча), Монастырская (Солотча), Новая (Солотча), Порядок (Солотча), Почтовая (Солотча), Больничная (Солотча), Коммунальная (Солотча), Лесная (Солотча), Владимирская (Солотча), Зеленая (Солотча), Песчаная (Солотча), Сосновая (Солотча), Мещерская (Солотча), Дунай (Солотча), Казанская (Солотча), Грибная (Солотча), Солотча (Солотча) р-н, Горка (Мурмино), Новая (Мурмино), Луговая (Заборье).
В Солотче произошло массовое отключение света. Об этом сообщили в РГРЭС.
Отмечается, что в 11:00 электричество пропало на улицах:
- Вольная (Солотча),
- Первомайская (Солотча),
- Солотчинское шоссе,
- Школьная (Солотча),
- Железнодорожная (Солотча),
- Монастырская (Солотча),
- Новая (Солотча),
- Порядок (Солотча),
- Почтовая (Солотча),
- Больничная (Солотча),
- Коммунальная (Солотча),
- Лесная (Солотча),
- Владимирская (Солотча),
- Зеленая (Солотча),
- Песчаная (Солотча),
- Сосновая (Солотча),
- Мещерская (Солотча),
- Дунай (Солотча),
- Казанская (Солотча),
- Грибная (Солотча),
- Солотча (Солотча) р-н,
- Горка (Мурмино),
- Новая (Мурмино),
- Луговая (Заборье).