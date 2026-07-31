Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 31
24°
Сбт, 01
26°
Вск, 02
28°
ЦБ USD 79.86 0.5 31/07
ЦБ EUR 90.88 0.67 31/07
Нал. USD 81.01 / 80.95 31/07 12:16
Нал. EUR 93.26 / 94.15 31/07 12:16
Новости
Итоги года New
Публикации
«Подбелка-2026» изнутри. Организатор рассказал о внутренней «кухне» гл...
Мы поговорили с директором РЗН. Инфо, организатором фес...
1 час назад
161
«Подбелка» как часть Дня города: музыкальный фестиваль ежегодно объеди...
Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» впервые состоял...
24 июля 19:18
3 969
Геометрия есенинского пути: от Спас-Клепиков до Константиновского обры...
Рязанская область для Сергея Есенина была не просто точ...
21 июля 12:28
1 472
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
3 108
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Солотче произошло массовое отключение света
Отмечается, что в 11:00 электричество пропало на улицах: Вольная (Солотча), Первомайская (Солотча), Солотчинское ш., Школьная (Солотча), Железнодорожная (Солотча), Монастырская (Солотча), Новая (Солотча), Порядок (Солотча), Почтовая (Солотча), Больничная (Солотча), Коммунальная (Солотча), Лесная (Солотча), Владимирская (Солотча), Зеленая (Солотча), Песчаная (Солотча), Сосновая (Солотча), Мещерская (Солотча), Дунай (Солотча), Казанская (Солотча), Грибная (Солотча), Солотча (Солотча) р-н, Горка (Мурмино), Новая (Мурмино), Луговая (Заборье).

В Солотче произошло массовое отключение света. Об этом сообщили в РГРЭС.

Отмечается, что в 11:00 электричество пропало на улицах:

  • Вольная (Солотча),
  • Первомайская (Солотча),
  • Солотчинское шоссе,
  • Школьная (Солотча),
  • Железнодорожная (Солотча),
  • Монастырская (Солотча),
  • Новая (Солотча),
  • Порядок (Солотча),
  • Почтовая (Солотча),
  • Больничная (Солотча),
  • Коммунальная (Солотча),
  • Лесная (Солотча),
  • Владимирская (Солотча),
  • Зеленая (Солотча),
  • Песчаная (Солотча),
  • Сосновая (Солотча),
  • Мещерская (Солотча),
  • Дунай (Солотча),
  • Казанская (Солотча),
  • Грибная (Солотча),
  • Солотча (Солотча) р-н,
  • Горка (Мурмино),
  • Новая (Мурмино),
  • Луговая (Заборье).