В Рязанской области выявили нарушения в 10 сельхозпредприятиях

В Рязанской области Россельхознадзор совместно с районными прокуратурами проверил сельхозпредприятия на соблюдение законодательства в сфере семеноводства. Проверки проходили с 14 по 31 июля. В результате нарушения требований федерального закона «О семеноводстве» выявили в 10 хозяйствах. По данным Россельхознадзора, под урожай 2026 года предприятия использовали семена, которые не прошли проверку на сортовые качества и не имели необходимых документов.

В Рязанской области Россельхознадзор совместно с районными прокуратурами проверил сельхозпредприятия на соблюдение законодательства в сфере семеноводства. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Проверки проходили с 14 по 31 июля. В результате нарушения требований федерального закона «О семеноводстве» выявили в 10 хозяйствах.

По данным Россельхознадзора, под урожай 2026 года предприятия использовали семена, которые не прошли проверку на сортовые качества и не имели необходимых документов.

За такие нарушения предусмотрена административная ответственность по статье 10.12 КоАП РФ.