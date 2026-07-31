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В Рязанской области по нацпроекту «Экологическое благополучие» продолжаются работы по сохранению и восстановлению лесов
Министерство природопользования Рязанской области информирует о ходе работ по лесовосстановлению и уходу за молодыми насаждениями. Мероприятия проводятся в регионе в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

Министерство природопользования Рязанской области информирует о ходе работ по лесовосстановлению и уходу за молодыми насаждениями. Мероприятия проводятся в регионе в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

Важным этапом комплекса мероприятий по восстановлению лесных массивов является агроуход. В задачах таких работ — создать комфортные условия для роста: сохранить влагу в почве, снизить влияние сорной растительности и защитить растения от неблагоприятных внешних факторов. На одном участке они могут проводиться до четырех раз в год, в период с конца мая до поздней осени. Это помогает молодым деревьям хорошо прижиться и окрепнуть после посадки.

На сегодняшний день работы по уходу за молодыми деревьями выполнены на площади 2200 га. Всего в текущем году эти мероприятия запланированы на 7700 га. Специалисты региональных лесничеств уделяют особое внимание качеству и своевременности проведенных работ. Они выполняются по утвержденному плану с момента посадки лесных культур и до перевода их в лесопокрытую площадь.

Губернатор Павел Малков уделяет серьезное внимание вопросам сбережения и восстановления лесного фонда:

«Сохранность лесов — наша общая задача и ответственность. Вместе мы формируем культуру ответственного отношения к природе. В этой работе, кроме специалистов, участвует огромное количество организаций, предприятий, юридических лиц, органов власти, жителей региона — все, кого не оставляют равнодушными вопросы окружающей среды и сбережения природного наследия Рязанского региона».