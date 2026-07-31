В Рязанской области мужчина хранил 63 куста конопли в сарае с кроликами

Оперативники уголовного розыска получили сведения, что 47-летний житель поселка хранит в надворной постройке наркосодержащие растения. В итоге в сарае мужчины, где он разводил кроликов, полицейские обнаружили 63 куста конопли. Они были разложены для просушки за клеткой. Экспертиза установила, что в сарае хранились растения, которые в высушенном виде содержат более 600 граммов марихуаны. По предварительной информации, ранее злоумышленник в интернете купил семена и высадил их в теплице. Наркотики изъяли. Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, по которой грозит до 10 лет тюрьмы.

В поселке Зеленый Милославского района мужчина хранил марихуану. Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Оперативники уголовного розыска получили сведения, что 47-летний житель поселка хранит в надворной постройке наркосодержащие растения. В итоге в сарае мужчины, где он разводил кроликов, полицейские обнаружили 63 куста конопли. Они были разложены для просушки за клеткой.

Экспертиза установила, что в сарае хранились растения, которые в высушенном виде содержат более 600 граммов марихуаны. По предварительной информации, ранее злоумышленник в интернете купил семена и высадил их в теплице. Наркотики изъяли. Злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, по которой грозит до 10 лет тюрьмы.