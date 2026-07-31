В Рязанской области машина съехала в кювет и перевернулась, пассажир погиб

Известно, что авария случилась 30 июля, около 16:56, на 4 километре автодороги Берестянки-Трудолюбовка-Верхнее Никольское в Сасовском округе. 47-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. В результате ДТП пассажирка автомобиля, 47-летняя местная жительница, скончалась на месте от полученных травм. Водитель был госпитализирован с травмами. В настоящее время проводится проверка по факту происшествия, устанавливаются обстоятельства аварии.

В Рязанской области машина съехала в кювет и перевернулась, пассажир погиб. Об этом сообщает УМВД по региону.

Известно, что авария случилась 30 июля, около 16:56, на 4 километре автодороги Берестянки-Трудолюбовка-Верхнее Никольское в Сасовском округе.

47-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. В результате ДТП пассажирка автомобиля, 47-летняя местная жительница, скончалась на месте от полученных травм. Водитель был госпитализирован с травмами.

В настоящее время проводится проверка по факту происшествия, устанавливаются обстоятельства аварии.