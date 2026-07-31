В Рязанской области 1 августа ожидается до +27°С

Опубликован прогноз погоды на 31 июля в Рязанской области. Его разместили на сайте регионального ЦГМС. В области в субботу, 1 августа, ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью ветер будет северо-западный, 4 м/с. Температура воздуха составит +15°С. Днем также будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер усилится до 3 м/с, воздух прогреется до +27°С.