В Рязани оштрафовали почти 3,5 тысячи водителей за заезд на газоны

С начала года в Рязани 3469 человек оштрафовали за неправильную парковку на газонах и детских площадках. Об этом сообщили на сайте администрации города. Общая сумма штрафов составила 4 миллиона 242 тысячи рублей, из которых 510 тысяч рублей выплатили 51 юридическое лицо. За повторные нарушения наказали 148 человек, которые должны заплатить 471 тысяч рублей.

С начала года в Рязани 3469 человек оштрафовали за неправильную парковку на газонах и детских площадках. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Общая сумма штрафов составила 4 миллиона 242 тысячи рублей, из которых 510 тысяч рублей выплатили 51 юридическое лицо.

За повторные нарушения наказали 148 человек, которые должны заплатить 471 тысяч рублей.