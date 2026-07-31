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В Рязани на десяти улицах отключили холодную воду
Ресурса не будет до 15:30 по адресам: Мещерская (п. Солотча) 17, 19, 20. А также — до 17:00 по адресам: 10-я Линия с д. 20 по д. 48 (четная сторона) и с д. 15 по д. 27 (нечетная сторона); 11-я Линия с д. 16 по д. 52 (четная сторона) и с д. 19 по д. 49 (нечетная сторона); 12-я Линия с д. 24 по д. 68 (четная сторона) и с д. 15 по д. 57 (нечетная сторона); 1-й проезд Осипенко с д. 4 по д. 20 (четная сторона) и с д. 3 по д. 17 (нечетная сторона); 2-й проезд Осипенко с д. 2 по д. 16 (четная сторона) и с д. 3 по д. 15 (нечетная сторона); 3-й проезд Осипенко с д. 4 по д. 16 (четная сторона) и с д. 1 по д. 9 (нечетная сторона); 4-й проезд Осипенко; Осипенко; Островского. Дома уточнить можно по ссылке.

В Рязани на десяти улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

Ресурса не будет до 15:30 по адресам:

  • Мещерская (п. Солотча) 17, 19, 20.

А также — до 17:00 по адресам:

  • 10-я Линия с д. 20 по д. 48 (четная сторона) и с д. 15 по д. 27 (нечетная сторона);
  • 11-я Линия с д. 16 по д. 52 (четная сторона) и с д. 19 по д. 49 (нечетная сторона);
  • 12-я Линия с д. 24 по д. 68 (четная сторона) и с д. 15 по д. 57 (нечетная сторона);
  • 1-й проезд Осипенко с д. 4 по д. 20 (четная сторона) и с д. 3 по д. 17 (нечетная сторона);
  • 2-й проезд Осипенко с д. 2 по д. 16 (четная сторона) и с д. 3 по д. 15 (нечетная сторона);
  • 3-й проезд Осипенко с д. 4 по д. 16 (четная сторона) и с д. 1 по д. 9 (нечетная сторона);
  • 4-й проезд Осипенко с д. 4 по д. 10 (четная сторона) и с д. 3 по д. 13 (нечетная сторона);
  • Осипенко с д. 50 по д. 92 (четная сторона) и с д. 45 по д. 89 (нечетная сторона);
  • Островского с д. 58 по д. 120 (четная сторона) и с д. 71 по д. 99 (нечетная сторона).