В Рязани на десяти улицах отключили холодную воду

Ресурса не будет до 15:30 по адресам: Мещерская (п. Солотча) 17, 19, 20. А также — до 17:00 по адресам: 10-я Линия с д. 20 по д. 48 (четная сторона) и с д. 15 по д. 27 (нечетная сторона); 11-я Линия с д. 16 по д. 52 (четная сторона) и с д. 19 по д. 49 (нечетная сторона); 12-я Линия с д. 24 по д. 68 (четная сторона) и с д. 15 по д. 57 (нечетная сторона); 1-й проезд Осипенко с д. 4 по д. 20 (четная сторона) и с д. 3 по д. 17 (нечетная сторона); 2-й проезд Осипенко с д. 2 по д. 16 (четная сторона) и с д. 3 по д. 15 (нечетная сторона); 3-й проезд Осипенко с д. 4 по д. 16 (четная сторона) и с д. 1 по д. 9 (нечетная сторона); 4-й проезд Осипенко; Осипенко; Островского. Дома уточнить можно по ссылке.