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В Рязани ищут виновника ДТП с припаркованным автомобилем
Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, инцидент произошел 28 июля на улице Новоселов, рядом с клубом «Пятница». Отмечается, что после столкновения черный автомобиль SAAB скрылся. На кадрах видно, что у припаркованной машины осталось механическое повреждение на боковой дверце. Рязанцев просят оказать содействие при поиске виновника.

В Рязани ищут виновника ДТП с припаркованным автомобилем. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, инцидент произошел 28 июля на улице Новоселов, рядом с клубом «Пятница».

Отмечается, что после столкновения черный автомобиль SAAB скрылся. На кадрах видно, что у припаркованной машины осталось механическое повреждение на боковой дверце.

Рязанцев просят оказать содействие при поиске виновника.