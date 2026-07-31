В Рязани ищут виновника ДТП с припаркованным автомобилем

Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, инцидент произошел 28 июля на улице Новоселов, рядом с клубом «Пятница». Отмечается, что после столкновения черный автомобиль SAAB скрылся. На кадрах видно, что у припаркованной машины осталось механическое повреждение на боковой дверце. Рязанцев просят оказать содействие при поиске виновника.