В Рязани двух работодателей наказали за нарушение трудовых прав подростков

Прокуратура Советского района Рязани привлекла к ответственности двух работодателей за нарушения трудового законодательства в отношении несовершеннолетних. В ходе проверки выявлены факты допуска подростков к работе без надлежащего оформления. Индивидуальный предприниматель и коммерческая фирма не заключали трудовые договоры и не получили письменное согласие родителей на трудоустройство. Кроме того, в одной из организаций был зафиксирован случай невыплаты зарплаты. После вмешательства прокуратуры нарушения устранили, а виновные лица понесли дисциплинарную и административную ответственность.

Прокуратура Советского района Рязани привлекла к ответственности двух работодателей за нарушения трудового законодательства в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В ходе проверки выявлены факты допуска подростков к работе без надлежащего оформления. Индивидуальный предприниматель и коммерческая фирма не заключали трудовые договоры и не получили письменное согласие родителей на трудоустройство.

Кроме того, в одной из организаций был зафиксирован случай невыплаты зарплаты.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранили, а виновные лица понесли дисциплинарную и административную ответственность.