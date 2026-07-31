В России утвердили список приложений для предустановки на устройства в 2027 году

В списке остались программы, утвержденные на 2026 год, кроме голосового помощника «Маруся». Но теперь в перечне приложений, обязательных для предустановки на смартфоны и планшеты, появилась «Алиса AI». Также в список вошли: «Яндекс. Браузер», «Яндекс с Алисой», «Яндекс. Карты», «2ГИС», «Яндекс. Диск», «Почта Mail.ru», «Макс», «Дзен», «VK Видео», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mir Pay, «Госуслуги», «МойОфис», антивирус «Лаборатории Касперского», Rustore, книжный сервис «ЛитРес», приложение «Честный знак». В списке приложений для компьютеров указаны «Яндекс Браузер», «МойОфис» и антивирус «Лаборатории Касперского».

Правительство РФ утвердило перечень программ из России и стран ЕАЭС, обязательных к предустановке на гаджеты с 2027 года. Об этом 31 июля сообщило РИА Новости.

В списке остались программы, утвержденные на 2026 год, кроме голосового помощника «Маруся». Но теперь в перечне приложений, обязательных для предустановки на смартфоны и планшеты, появилась «Алиса AI».

Также в список вошли:

«Яндекс. Браузер»,

«Яндекс с Алисой»,

«Яндекс. Карты»,

«2ГИС»,

"Яндекс. Диск",

«Почта Mail.ru»,

«Макс»,

"Дзен",

"VK Видео",

«ВКонтакте»,

"Одноклассники",

Mir Pay,

«Госуслуги»,

"МойОфис",

антивирус «Лаборатории Касперского»,

Rustore,

книжный сервис «ЛитРес»,

приложение «Честный знак».

В списке приложений для компьютеров указаны «Яндекс Браузер», «МойОфис» и антивирус «Лаборатории Касперского».

В публикации уточнили, что распоряжение вступит в силу с 1 января 2027 года.