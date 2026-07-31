В России утвердили список приложений для предустановки на устройства в 2027 году
В списке остались программы, утвержденные на 2026 год, кроме голосового помощника «Маруся». Но теперь в перечне приложений, обязательных для предустановки на смартфоны и планшеты, появилась «Алиса AI». Также в список вошли: «Яндекс. Браузер», «Яндекс с Алисой», «Яндекс. Карты», «2ГИС», «Яндекс. Диск», «Почта Mail.ru», «Макс», «Дзен», «VK Видео», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mir Pay, «Госуслуги», «МойОфис», антивирус «Лаборатории Касперского», Rustore, книжный сервис «ЛитРес», приложение «Честный знак». В списке приложений для компьютеров указаны «Яндекс Браузер», «МойОфис» и антивирус «Лаборатории Касперского».
Правительство РФ утвердило перечень программ из России и стран ЕАЭС, обязательных к предустановке на гаджеты с 2027 года. Об этом 31 июля
В списке остались программы, утвержденные на 2026 год, кроме голосового помощника «Маруся». Но теперь в перечне приложений, обязательных для предустановки на смартфоны и планшеты, появилась «Алиса AI».
Также в список вошли:
- «Яндекс. Браузер»,
- «Яндекс с Алисой»,
- «Яндекс. Карты»,
- «2ГИС»,
- "Яндекс. Диск",
- «Почта Mail.ru»,
- «Макс»,
- "Дзен",
- "VK Видео",
- «ВКонтакте»,
- "Одноклассники",
- Mir Pay,
- «Госуслуги»,
- "МойОфис",
- антивирус «Лаборатории Касперского»,
- Rustore,
- книжный сервис «ЛитРес»,
- приложение «Честный знак».
В списке приложений для компьютеров указаны «Яндекс Браузер», «МойОфис» и антивирус «Лаборатории Касперского».
В публикации уточнили, что распоряжение вступит в силу с 1 января 2027 года.