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В России утвердили список приложений для предустановки на устройства в 2027 году
В списке остались программы, утвержденные на 2026 год, кроме голосового помощника «Маруся». Но теперь в перечне приложений, обязательных для предустановки на смартфоны и планшеты, появилась «Алиса AI». Также в список вошли: «Яндекс. Браузер», «Яндекс с Алисой», «Яндекс. Карты», «2ГИС», «Яндекс. Диск», «Почта Mail.ru», «Макс», «Дзен», «VK Видео», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mir Pay, «Госуслуги», «МойОфис», антивирус «Лаборатории Касперского», Rustore, книжный сервис «ЛитРес», приложение «Честный знак». В списке приложений для компьютеров указаны «Яндекс Браузер», «МойОфис» и антивирус «Лаборатории Касперского».

Правительство РФ утвердило перечень программ из России и стран ЕАЭС, обязательных к предустановке на гаджеты с 2027 года. Об этом 31 июля сообщило РИА Новости.

В списке остались программы, утвержденные на 2026 год, кроме голосового помощника «Маруся». Но теперь в перечне приложений, обязательных для предустановки на смартфоны и планшеты, появилась «Алиса AI».

Также в список вошли:

  • «Яндекс. Браузер»,
  • «Яндекс с Алисой»,
  • «Яндекс. Карты»,
  • «2ГИС»,
  • "Яндекс. Диск",
  • «Почта Mail.ru»,
  • «Макс»,
  • "Дзен",
  • "VK Видео",
  • «ВКонтакте»,
  • "Одноклассники",
  • Mir Pay,
  • «Госуслуги»,
  • "МойОфис",
  • антивирус «Лаборатории Касперского»,
  • Rustore,
  • книжный сервис «ЛитРес»,
  • приложение «Честный знак».

В списке приложений для компьютеров указаны «Яндекс Браузер», «МойОфис» и антивирус «Лаборатории Касперского».

В публикации уточнили, что распоряжение вступит в силу с 1 января 2027 года.