В России изменятся правила перевозок в поездах с сентября

С сентября в России изменятся правила железнодорожных перевозок для маломобильных граждан. Оформление билетов для таких пассажиров будет возможно на основании электронных данных, а свободная продажа билетов на специализированные места будет ограничена. Пассажиры без кресел-колясок смогут оформлять билеты на такие места не ранее чем за 10 суток до отправления. Новые правила также требуют указания номера телефона или электронной почты при покупке билетов на поезда дальнего следования, что позволит перевозчику информировать пассажиров об изменениях в расписании. Возврат билетов на пригородные поезда с указанием мест станет возможен не только в кассах.

С сентября в России вступят в силу изменения в правила железнодорожных перевозок для маломобильных граждан. Об этом пишет ТАСС.

Согласно приказу Минтранса РФ, оформление билетов для таких пассажиров будет возможно на основании сведений, предоставленных в электронном виде. Перевозчик ограничит свободную продажу билетов на специализированные места, предоставляя приоритет тем, кто использует кресла-коляски.

Для пассажиров без кресел-колясок возможность оформления билетов на специальные места будет доступна не ранее чем за 10 суток до отправления поезда.

Также новые правила требуют указания номера мобильного телефона или адреса электронной почты при оформлении проездного документа на поезд дальнего следования. Отмечается, что это позволит перевозчику оперативно информировать пассажиров об изменениях в расписании, таких как отмена поезда или изменение маршрута.

Кроме того, возврат билетов на пригородные поезда с указанием мест станет возможен не только в билетной кассе.