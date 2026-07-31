В Госдуме заявили, может ли СВО завершиться в 2026 году

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант запаса Виктор Соболев заявил, что в настоящее время нет предпосылок для завершения СВО в 2026 году. Об этом пишет NEWS.ru. Он подчеркнул, что прежде всего необходимо достичь поставленных целей, среди которых выход на западные границы Украины. Соболев отметил, что с увеличением дальности дронов текущей зоны безопасности будет недостаточно. «Если мы согласимся на какое-то перемирие сейчас, то мы через год обречены на более страшную и кровавую войну», — подчеркнул он.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант запаса Виктор Соболев заявил, что в настоящее время нет предпосылок для завершения СВО в 2026 году. Об этом пишет NEWS.ru.

Он подчеркнул, что прежде всего необходимо достичь поставленных целей, среди которых выход на западные границы Украины. Соболев отметил, что с увеличением дальности дронов текущей зоны безопасности будет недостаточно.

«Если мы согласимся на какое-то перемирие сейчас, то мы через год обречены на более страшную и кровавую войну», — подчеркнул он.