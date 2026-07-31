В Госдуме предложили ввести ежемесячную «родительскую зарплату»

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести ежемесячную «родительскую зарплату» для родителей, которые не работают и занимаются воспитанием детей. Об этом пишет РИА Новости. Он отметил, что воспитание детей — это важный труд, и родители, уделяющие время семье, вносят значительный вклад в будущее страны. Депутат считает, что государство должно начать выплачивать таким родителям «родительскую зарплату» не ниже прожиточного минимума. По его словам, эта мера особенно важна для многодетных семей, так как позволит одному из родителей сосредоточиться на воспитании детей. Он также добавил, что это поможет снизить нагрузку на ясли и детские сады в первые годы жизни ребенка.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести ежемесячную «родительскую зарплату» для родителей, которые не работают и занимаются воспитанием детей. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что воспитание детей — это важный труд, и родители, уделяющие время семье, вносят значительный вклад в будущее страны. Депутат считает, что государство должно начать выплачивать таким родителям «родительскую зарплату» не ниже прожиточного минимума.

По его словам, эта мера особенно важна для многодетных семей, так как позволит одному из родителей сосредоточиться на воспитании детей. Он также добавил, что это поможет снизить нагрузку на ясли и детские сады в первые годы жизни ребенка.

Миронов подчеркнул, что воспитание детей — это не только дело семьи, но и основа благополучия всей страны. Он призвал создать условия, чтобы семьи не боялись потерять доход из-за того, что один из родителей занимается воспитанием.