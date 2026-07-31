Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 31
24°
Сбт, 01
26°
Вск, 02
28°
ЦБ USD 79.86 0.5 31/07
ЦБ EUR 90.88 0.67 31/07
Нал. USD 80.70 / 80.90 31/07 16:45
Нал. EUR 92.91 / 93.75 31/07 16:45
Новости
Итоги года New
Публикации
«Подбелка-2026» изнутри. Организатор рассказал о внутренней «кухне» гл...
Мы поговорили с директором РЗН.инфо, организатором фест...
4 часа назад
359
«Подбелка» как часть Дня города: музыкальный фестиваль ежегодно объеди...
Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» впервые состоял...
24 июля 19:18
4 007
Геометрия есенинского пути: от Спас-Клепиков до Константиновского обры...
Рязанская область для Сергея Есенина была не просто точ...
21 июля 12:28
1 483
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
3 114
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили ввести ежемесячную «родительскую зарплату»
Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести ежемесячную «родительскую зарплату» для родителей, которые не работают и занимаются воспитанием детей. Об этом пишет РИА Новости. Он отметил, что воспитание детей — это важный труд, и родители, уделяющие время семье, вносят значительный вклад в будущее страны. Депутат считает, что государство должно начать выплачивать таким родителям «родительскую зарплату» не ниже прожиточного минимума. По его словам, эта мера особенно важна для многодетных семей, так как позволит одному из родителей сосредоточиться на воспитании детей. Он также добавил, что это поможет снизить нагрузку на ясли и детские сады в первые годы жизни ребенка.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести ежемесячную «родительскую зарплату» для родителей, которые не работают и занимаются воспитанием детей. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что воспитание детей — это важный труд, и родители, уделяющие время семье, вносят значительный вклад в будущее страны. Депутат считает, что государство должно начать выплачивать таким родителям «родительскую зарплату» не ниже прожиточного минимума.

По его словам, эта мера особенно важна для многодетных семей, так как позволит одному из родителей сосредоточиться на воспитании детей. Он также добавил, что это поможет снизить нагрузку на ясли и детские сады в первые годы жизни ребенка.

Миронов подчеркнул, что воспитание детей — это не только дело семьи, но и основа благополучия всей страны. Он призвал создать условия, чтобы семьи не боялись потерять доход из-за того, что один из родителей занимается воспитанием.