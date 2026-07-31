В центре Рязани машина снесла ограждение и вылетела на тротуар

Отмечается, что ДТП произошло на улице Соборной. На опубликованных кадрах видно, что автомобиль снес дорожное ограждение, вылетел на тротуар, после чего врезался в фонарь и забор. На месте заметили полицейских. Информация о пострадавших не поступала. Подробности уточняются.