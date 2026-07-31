Сотрудники «Рязаньэнерго» познакомили бойцов студотрядов с правилами безопасного труда

Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» организовали для бойцов студотряда тематическое занятие, посвящению соблюдению правил безопасного труда. Об этом сообщили в пресс-службе компании. В ходе мероприятия студенты изучили требования охраны труда и теоретические основы оказания первой помощи. Также ребята под руководством опытного инструктора отработали практические навыки и приняли участие в мастер-классе по спасению пострадавшего от удара электрическим током на роботе-тренажере «Гоша». Отмечается, что подобные занятия помогают будущим энергетикам развить профессиональные навыки и сформировать ответственное отношение к соблюдению требований охраны труда.

Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» организовали для бойцов студотряда тематическое занятие, посвящению соблюдению правил безопасного труда. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В ходе мероприятия студенты изучили требования охраны труда и теоретические основы оказания первой помощи. Также ребята под руководством опытного инструктора отработали практические навыки и приняли участие в мастер-классе по спасению пострадавшего от удара электрическим током на роботе-тренажере «Гоша».

Отмечается, что подобные занятия помогают будущим энергетикам развить профессиональные навыки и сформировать ответственное отношение к соблюдению требований охраны труда.