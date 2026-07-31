С рязанца взыскали недоплаченный утильсбор за ввезенный из Казахстана автомобиль

Советский районный суд Рязани взыскал с местного жителя задолженность по утильсбору за ввезенный автомобиль. По данным суда, автомобиль был ввезен из Казахстана. Представитель ответчика настаивал, что при расчете сбора была применена неверная формула, однако суд с этими доводами не согласился.

Советский районный суд Рязани взыскал с местного жителя задолженность по утильсбору за ввезенный автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

С административным иском к гражданину обратилась Тульская таможня. В ведомстве указали, что при проверке правильности расчета утилизационного сбора выяснилось: сумма обязательного платежа была уплачена не полностью, из-за чего также начислили пени.

По данным суда, автомобиль был ввезен из Казахстана. Представитель ответчика настаивал, что при расчете сбора была применена неверная формула, однако суд с этими доводами не согласился.

При рассмотрении дела суд руководствовался положениями Федерального закона № 89-ФЗ, постановления правительства РФ о расчете утилизационного сбора, а также нормами Налогового кодекса.

В итоге суд удовлетворил требования Тульской таможни и взыскал с рязанца недоимку по утилизационному сбору и пени в доход федерального бюджета. Также ему предстоит оплатить госпошлину в доход местного бюджета.

Решение суда пока не вступило в законную силу.