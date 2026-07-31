С рязанца взыскали деньги, похищенные у 82-летней брянской пенсионерки

С жителя Рязанской области взыскали почти 300 тысяч рублей, которые телефонные мошенники похитили у 82-летней пенсионерки из Брянска. Об этом сообщили в прокуратуре Брянской области. По данным ведомства, пенсионерка перевела личные сбережения на указанный ей счет, поверив обещаниям о выгодном инвестировании. Во время расследования уголовного дела правоохранители установили владельца банковского счета. Им оказался 40-летний житель Рязанской области.

С жителя Рязанской области взыскали почти 300 тысяч рублей, которые телефонные мошенники похитили у 82-летней пенсионерки из Брянска. Об этом сообщили в прокуратуре Брянской области.

По данным ведомства, пенсионерка перевела личные сбережения на указанный ей счет, поверив обещаниям о выгодном инвестировании.

Во время расследования уголовного дела правоохранители установили владельца банковского счета. Им оказался 40-летний житель Рязанской области.

Прокуратура Советского района Брянска обратилась в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения. В результате рассмотрения гражданского дела похищенные деньги были возвращены пенсионерке.