РЖД показали робота-проводника, который поработал в «Сапсане»

РЖД показали робота-проводника по имени Володя, который прошел тестовую поездку в поезде «Сапсан». Как сообщили в компании, робот работал в поезде № 768. Он встречал пассажиров при посадке, проверял документы и билеты, а также помогал найти свои места в вагоне. На опубликованных РЖД фотографиях Володя одет в фирменную красную жилетку с логотипом компании. На одном из снимков робот встречает пассажиров у входа в поезд вместе с проводником.

РЖД показали робота-проводника по имени Володя, который прошел тестовую поездку в поезде «Сапсан».

Как сообщили в компании, робот работал в поезде № 768. Он встречал пассажиров при посадке, проверял документы и билеты, а также помогал найти свои места в вагоне.

На опубликованных РЖД фотографиях Володя одет в фирменную красную жилетку с логотипом компании. На одном из снимков робот встречает пассажиров у входа в поезд вместе с проводником.

В компании отметили, что «железный помощник» успешно справился с поставленными задачами.

Фото: пресс-служба РЖД.