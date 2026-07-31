Рязанскую УК оштрафовали на 125 тысяч за грязные подъезды и нескошенную траву

В Рязани управляющая компания «Престиж62» была оштрафована на 125 тысяч рублей за плохое управление многоквартирным домом № 61 по Касимовскому шоссе. Инспекция выяснила, что в подъездах дома не убирали должным образом, окна и стены были грязными, а перила на входе повреждены. Кроме того, на придомовой территории скопился мусор, а трава на детской площадке не была покошена.

В Рязани управляющая компания «Престиж62» была оштрафована на 125 тысяч рублей за плохое управление многоквартирным домом № 61 по Касимовскому шоссе. Об этом сообщила ГЖИ по региону.

Инспекция выяснила, что в подъездах дома не убирали должным образом, окна и стены были грязными, а перила на входе повреждены.

Кроме того, на придомовой территории скопился мусор, а трава на детской площадке не была покошена.