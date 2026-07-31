Рязанский грибник за три с половиной часа собрал 21 килограмм лисичек
По словам мужчины, он установил свой личный рекорд, собрав за три с половиной часа 21,4 килограмма лисичек. По словам грибника, он ездил в сторону сел Соловьяновка и Чермные Кадомского округа.
Житель Рязанской области Сергей Максутов за три с половиной часа собрал 21 килограмм лисичек. Об этом 29 июля он сообщил в своих соцсетях.
По словам мужчины, он установил свой личный рекорд, собрав за три с половиной часа 21,4 килограмма лисичек.
По словам грибника, он ездил в сторону сел Соловьяновка и Чермные Кадомского округа.
Фото: личная страница Сергея Максутова в «ВК».