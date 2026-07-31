Рязанская полиция депортировала из страны трех отбывших срок иностранцев

Рязанские полицейские депортировали троих мигрантов, которые отбыли наказание за преступления. Сначала их перевели из тюрьмы в Центр временного содержания иностранных граждан. Об этом пишет УМВД по региону. Два из них — граждане Восточной Европы, которых осудили за угон автомобиля и незаконное пересечение границы России. Третий мигрант, из страны Закавказья, отбывал наказание за хранение наркотиков. После освобождения их нахождение в России признали нежелательным. Полицейские сопроводили мигрантов в аэропорт «Домодедово», откуда они вылетели домой за свой счет.

Рязанские полицейские депортировали троих мигрантов, которые отбыли наказание за преступления. Сначала их перевели из тюрьмы в Центр временного содержания иностранных граждан. Об этом пишет УМВД по региону.

Два из них — граждане Восточной Европы, которых осудили за угон автомобиля и незаконное пересечение границы России. Третий мигрант, из страны Закавказья, отбывал наказание за хранение наркотиков.

После освобождения их нахождение в России признали нежелательным. Полицейские сопроводили мигрантов в аэропорт «Домодедово», откуда они вылетели домой за свой счет.