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Рязанку оштрафовали на 30 тысяч за антивоенный пост в соцсетях
Железнодорожный районный суд Рязани оштрафовал рязанку на 30 тысяч рублей за публикацию в социальной сети. Женщина разместила на своей странице во «ВКонтакте» изображения с надписями «Нет ***" и подписью «Грустно и страшно. Нет ***!», говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда. Суд установил, что пост был сделан в феврале 2022 года. В ходе заседания обвиняемая полностью признала вину и раскаялась. Она пояснила, что уже удалила спорные материалы и пересмотрела свои взгляды.

Железнодорожный районный суд Рязани оштрафовал рязанку на 30 тысяч рублей за публикацию в социальной сети. Женщина разместила на своей странице во «ВКонтакте» изображения с надписями «Нет ***" и подписью «Грустно и страшно. Нет ***!», говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда.

Суд установил, что пост был сделан в феврале 2022 года. В ходе заседания обвиняемая полностью признала вину и раскаялась. Она пояснила, что уже удалила спорные материалы и пересмотрела свои взгляды.

«Графический материал с текстом «НЕТ ***" и текстом «Грустно и страшно. НЕТ ***!» она разместила на своей странице в февраля 2022 года, поскольку считала, что деятельность Российской Федерации по проведению специальной военной операции являлась нарушением международного мира, и была противником этих действий. В настоящий момент она изменила свою точку зрения и данные изображения она удалила», — говорится в документе.

Суд учел это как смягчающее обстоятельство и назначил минимальный штраф, предусмотренный по данной статье.

Постановление может быть обжаловано в Рязанский областной суд в течение 10 дней со дня получения его копии.