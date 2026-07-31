Рязанка через суд добилась перерасчета выплат своим детям после ошибки Соцфонда

Рязанка обратилась в суд, чтобы добиться перерасчета ежемесячных выплат на своих несовершеннолетних детей после гибели мужа на заводе «Эластик». Она утверждала, что Фонд пенсионного и социального страхования неправильно рассчитал размеры выплат. Суд установил, что для расчета ежемесячной выплаты нужно учитывать заработок погибшего за один день. Однако фонд допустил ошибку в расчетах, из-за чего выплаты детям были занижены. После исправления ошибок сумма выплат увеличилась почти в два раза. Суд признал действия фонда нарушением прав истца и обязал произвести перерасчет с момента назначения выплат. Апелляционная жалоба фонда была отклонена, и решение суда вступило в законную силу.

Рязанка обратилась в суд, чтобы добиться перерасчета ежемесячных выплат на своих несовершеннолетних детей после гибели мужа на заводе «Эластик». Об этом сообщили на сайте Рязоблсуда.

Она утверждала, что Фонд пенсионного и социального страхования неправильно рассчитал размеры выплат.

Суд установил, что для расчета ежемесячной выплаты нужно учитывать заработок погибшего за один день. Однако фонд допустил ошибку в расчетах, из-за чего выплаты детям были занижены. После исправления ошибок сумма выплат увеличилась почти в два раза.

Суд признал действия фонда нарушением прав истца и обязал произвести перерасчет с момента назначения выплат. Апелляционная жалоба фонда отклонили, и решение суда вступило в законную силу.