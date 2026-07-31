Россиян предупредили о новой схеме шантажа через iCloud

Россиян предупредили о распространенной схеме вымогательства через Apple ID и iCloud, жертвами которой чаще всего становятся дети. Злоумышленники через мессенджеры и игровые чаты убеждают ребенка выйти из своей учетной записи Apple ID и войти под чужими данными. Для этого они могут обещать бонусы в онлайн-играх, легкий заработок или использовать другие способы манипуляции. После входа в чужую учетную запись мошенники начинают угрожать блокировкой iCloud и требуют выкуп.

Россиян предупредили о распространенной схеме вымогательства через Apple ID и iCloud, жертвами которой чаще всего становятся дети. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным ведомства, злоумышленники через мессенджеры и игровые чаты убеждают ребенка выйти из своей учетной записи Apple ID и войти под чужими данными. Для этого они могут обещать бонусы в онлайн-играх, легкий заработок или использовать другие способы манипуляции.

После входа в чужую учетную запись мошенники начинают угрожать блокировкой iCloud и требуют выкуп.

В киберполиции подчеркнули, что блокировка iCloud используется как инструмент давления, и призвали не переводить деньги злоумышленникам.

Родителям рекомендуют объяснить детям, что нельзя сообщать посторонним данные своих аккаунтов и входить в чужие учетные записи, а также с осторожностью относиться к любым выгодным предложениям в интернете.

Если шантаж уже начался, необходимо прекратить общение с мошенниками, сохранить переписку и обратиться в полицию.