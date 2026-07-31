Рособрнадзор внедрит устную часть в ЕГЭ по истории к 2030 году

Рособрнадзор планирует внедрить устную часть в ЕГЭ по истории к 2030 году, а в дальнейшем аналогичный формат может появиться и в экзамене по литературе. По словам главы ведомства Анзора Музаева, разработка моделей устной части экзамена начнется с гуманитарных предметов. В девятом классе устная модель экзамена по истории будет введена в штатный режим в 2028 году. Он подчеркнул, что с момента разработки модели до ее внедрения обычно проходит от четырех до пяти лет, поэтому выпускникам девятых классов не стоит переживать. Ранее он также поднимал вопрос о необходимости разработки и постепенного внедрения модели устной части в экзаменах по гуманитарным предметам.

Рособрнадзор планирует внедрить устную часть в ЕГЭ по истории к 2030 году, а в дальнейшем аналогичный формат может появиться и в экзамене по литературе. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев, передает РИА Новости.

По словам Музаева, разработка моделей устной части экзамена начнется с гуманитарных предметов. В девятом классе устная модель экзамена по истории будет введена в штатный режим в 2028 году.

«Мы рассматриваем историю как предмет, в котором этот блок должен появиться одним из первых. Ориентир — к 2030 году», — добавил он.

Глава Рособрнадзора подчеркнул, что с момента разработки модели до ее внедрения обычно проходит от четырех до пяти лет, поэтому выпускникам девятых классов не стоит переживать. «Максимум, что их ждет, — это участие в апробации моделей проведения устного экзамена для получения обратной связи», — отметил Музаев.

Ранее он также поднимал вопрос о необходимости разработки и постепенного внедрения модели устной части в экзаменах по гуманитарным предметам.