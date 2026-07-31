Прокуратура поручила сделать тротуарную зону на автодороге в Рязанской области

Прокуратура Захаровского округа проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и выявила серьезные нарушения. На участке межмуниципальной автомобильной дороги «Захарово — Байдики» протяженностью 8 км отсутствуют тротуары, что вынуждает местных жителей передвигаться по обочине проезжей части. В связи с этим внесено представление в ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области» и возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ответственного должностного лица по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ. Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.