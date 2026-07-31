После жалоб жителей в Солотче начали обустраивать остановку
В Солотче возле кафе «Лесное» начали обустраивать остановки общественного транспорта. Об этом сообщил депутат Павел Аверин. По его словам, работы начались после жалоб местных жителей и депутатских запросов. Остановки строят по обе стороны дороги. 31 июля на стороне движения в сторону Рязани уже установили остановочный павильон.
В Солотче возле кафе «Лесное» начали обустраивать остановки общественного транспорта. Об этом сообщил депутат Павел Аверин.
По его словам, работы начались после жалоб местных жителей и депутатских запросов. Остановки строят по обе стороны дороги.
31 июля на стороне движения в сторону Рязани уже установили остановочный павильон.
Фото: соцсети Павла Аверина.