Под Рязанью произошло ДТП

По словам очевидцев, авария случилась 31 июля на повороте в сторону деревни Секиотово в Рязанском округе. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. У одной из легковушек смят капот. Согласно данным из «Яндекс Карт», на месте образовалась пробка. Данных о пострадавших нет. Подробности уточняются.