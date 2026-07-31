Под Рязанью произошло ДТП
По словам очевидцев, авария случилась 31 июля на повороте в сторону деревни Секиотово в Рязанском округе. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. У одной из легковушек смят капот. Согласно данным из «Яндекс Карт», на месте образовалась пробка. Данных о пострадавших нет. Подробности уточняются.
Под Рязанью произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, авария случилась 31 июля на повороте в сторону деревни Секиотово в Рязанском округе. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. У одной из легковушек смят капот.
Согласно данным из «Яндекс Карт», на месте образовалась пробка.
Данных о пострадавших нет. Подробности уточняются.