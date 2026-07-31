Павел Малков: Мужество и отвага десантников — пример для всех

Губернатор Павел Малков сказал об этом на торжественном вручении государственных и региональных наград личному составу Рязанского территориального гарнизона. Церемония, приуроченная ко Дню Воздушно-десантных войск, состоялась в правительстве Рязанской области. В мероприятии принял участие начальник Рязанского территориального гарнизона, Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова Олег Пономарев, министр территориальной политики Рязанской области Жанна Фомина, заместитель главы администрации города Рязани, участник СВО Михаил Давыдов.

Мужество и отвага десантников — пример для всех. Губернатор Павел Малков сказал об этом на торжественном вручении государственных и региональных наград личному составу Рязанского территориального гарнизона. Церемония, приуроченная ко Дню Воздушно-десантных войск, состоялась в правительстве Рязанской области.

В мероприятии принял участие начальник Рязанского территориального гарнизона, Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова Олег Пономарев, министр территориальной политики Рязанской области Жанна Фомина, заместитель главы администрации города Рязани, участник СВО Михаил Давыдов, военнослужащие, члены их семей.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что в Рязани — столице ВДВ — особое отношение ко Дню Воздушно-десантных войск. Регион гордится своими военнослужащими: командирами, бойцами, преподавателями, инструкторами, медиками, курсантами прославленного Рязанского десантного училища — всеми защитниками, которые носят голубые береты.

«Среди вас есть настоящие герои — участники специальной военной операции, других вооруженных конфликтов. Вы отстаивали и отстаиваете интересы нашей страны. Защищаете мирных жителей, освобождаете населенные пункты, эвакуируете раненных, помогаете жителям. Мужество и отвага десантников — пример для всех. Государственные и региональные награды, которые вручаем сегодня, — знак благодарности за ваши достижения и заслуги перед Отечеством, — сказал Павел Малков. — Победа обязательно будет за нами! Враг знает, что одолеть нашу армию, наше ВДВ невозможно. Наши десантники приближают победу с каждым днем».

В ходе церемонии были вручены: орден Мужества, медали Жукова, медали «За отвагу», «За храбрость», Почетные грамоты и Благодарности Губернатора Рязанской области, знаки Губернатора «Михаил Скобелев», «За усердие», «Надежда и опора». Среди награжденных военнослужащие 137-го гвардейского парашютно-десантного Рязанского ордена Красной Звезды Кубанского казачьего полка, 119-го гвардейского парашютно-десантного ордена Александра Невского полка, 309-го Центра специальной парашютной подготовки Министерства обороны РФ, офицеры, профессорско-преподавательский состав, курсанты Рязанского училища ВДВ. В общей сложности наградами отмечено порядка 30 человек.