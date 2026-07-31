Офис Зеленского предложил Генпрокуратуре возбудить дело против Лукашенко

Отмечается, что офис генпрокурора Украины получил соответствующее обращение. Оно зарегистрировано 30 июля. В публикации уточняется, что на данный момент на основе этого обращения никакие уголовные дела не возбуждались. Кроме того, по данным агентства, ранее в офис Зеленского поступило письмо от представителей беглой белорусской оппозиции с просьбой дать правовую оценку действиям Александра Лукашенко в связи с поддержкой Белоруссией проведения Россией спецоперации.

Офис Владимира Зеленского предложил генпрокурору Украины возбудить уголовное дело против белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом сообщило Укринформ со ссылкой на руководителя управления информационной политики и коммуникаций ГП Марьяну Гайовскую-Ковбасюк, передало 31 июля РИА Новости.

Отмечается, что офис генпрокурора Украины получил соответствующее обращение. Оно зарегистрировано 30 июля.

В публикации уточняется, что на данный момент на основе этого обращения никакие уголовные дела не возбуждались.

Кроме того, по данным агентства, ранее в офис Зеленского поступило письмо от представителей беглой белорусской оппозиции с просьбой дать правовую оценку действиям Александра Лукашенко в связи с поддержкой Белоруссией проведения Россией спецоперации.