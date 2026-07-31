Офис Зеленского предложил Генпрокуратуре возбудить дело против Лукашенко

Офис Владимира Зеленского предложил генпрокурору Украины возбудить уголовное дело против белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом сообщило Укринформ со ссылкой на руководителя управления информационной политики и коммуникаций ГП Марьяну Гайовскую-Ковбасюк,
Отмечается, что офис генпрокурора Украины получил соответствующее обращение. Оно зарегистрировано 30 июля.
В публикации уточняется, что на данный момент на основе этого обращения никакие уголовные дела не возбуждались.
Кроме того, по данным агентства, ранее в офис Зеленского поступило письмо от представителей беглой белорусской оппозиции с просьбой дать правовую оценку действиям Александра Лукашенко в связи с поддержкой Белоруссией проведения Россией спецоперации.