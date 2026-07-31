Москвичку отправили в СИЗО за хищение у рязанской пенсионерки 1,5 млн рублей

В Рязани заключили под стражу 38-летнюю жительницу Москвы, которую обвиняют в участии в схеме телефонных мошенников. Московский районный суд Рязани избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу. Ей предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, в июле 2026 года обвиняемая выступала в роли курьера в схеме «ваши деньги пытаются похитить». Потерпевшая передала курьеру более 1 млн 500 тыс. рублей. После этого правоохранители установили личность подозреваемой и задержали ее.

В Рязани заключили под стражу 38-летнюю жительницу Москвы, которую обвиняют в участии в схеме телефонных мошенников. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Московский районный суд Рязани избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу. Ей предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в июле 2026 года обвиняемая выступала в роли курьера в схеме «ваши деньги пытаются похитить». Телефонные мошенники с использованием подменных номеров убедили пожилую жительницу Рязани, что ей необходимо передать наличные, чтобы сохранить свои сбережения.

Поверив злоумышленникам, женщина передала курьеру более 1 млн 500 тыс. рублей. После этого правоохранители установили личность подозреваемой и задержали ее.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.