Минобороны сообщило об ударах по объектам в порту Одессы

Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками был поражен сухогруз, находившийся на переходе морем южнее Одессы. В Минобороны утверждают, что судно осуществляло доставку грузов для ВСУ. Кроме того, как заявили в министерстве, удары были нанесены по резервуару с горюче-смазочными материалами и цехам Одесского нефтеперерабатывающего завода, расположенным в порту Одессы.

Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками был поражен сухогруз, находившийся на переходе морем южнее Одессы. В Минобороны утверждают, что судно осуществляло доставку грузов для ВСУ.

Кроме того, как заявили в министерстве, удары были нанесены по резервуару с горюче-смазочными материалами и цехам Одесского нефтеперерабатывающего завода, расположенным в порту Одессы.