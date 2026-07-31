Минобороны сообщило о взятии Веровки и Стенков

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Веровка Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России. Также подразделения «Южной» группировки войск, по данным ведомства, освободили населенный пункт Стенки в Донецкой Народной Республике. В Минобороны сообщили, что с 25 по 31 июля Вооруженные силы РФ нанесли один массированный и 15 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками.

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Веровка Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Также подразделения «Южной» группировки войск, по данным ведомства, освободили населенный пункт Стенки в Донецкой Народной Республике.

В Минобороны сообщили, что с 25 по 31 июля Вооруженные силы РФ нанесли один массированный и 15 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками.

Кроме того, Минобороны заявило, что за неделю было поражено 31 морское судно, использовавшееся, по данным ведомства, в интересах ВСУ, в том числе 23 сухогруза, четыре балкера, два буксира, килекторное судно и десантный катер.