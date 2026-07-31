МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев
Согласно прогнозу, в ближайшие 1-3 часа на территории Рязанской области местами ожидается ливневый дождь, гроза, усиление ветра порывами 12-17 м/с. В отдельных районах прогнозируют град. Непогода сохранится до конца суток 31 июля.
МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев. Соответствующая информация опубликована на сайте регионального ведомства.
Согласно прогнозу, в ближайшие 1-3 часа на территории Рязанской области местами ожидается ливневый дождь, гроза, усиление ветра порывами 12-17 м/с. В отдельных районах прогнозируют град.
Непогода сохранится до конца суток 31 июля.