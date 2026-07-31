МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев

Согласно прогнозу, в ближайшие 1-3 часа на территории Рязанской области местами ожидается ливневый дождь, гроза, усиление ветра порывами 12-17 м/с. В отдельных районах прогнозируют град. Непогода сохранится до конца суток 31 июля.