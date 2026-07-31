ХК «Рязань-ВДВ» проведет первые товарищеские матчи в преддверии нового сезона

31 июля и 1 августа в ДС «Олимпийский» рязанская команда встретится с хоккейным клубом «Кристалл» из Саратова. Отмечается, что эти встречи станут первыми в межсезонье и позволят тренерским штабам обеих команд проверить игровые сочетания и оценить физическую форму хоккеистов перед стартом официальных турниров. Матчи запланированы на 31 июля в 19:00 и 1 августа в 15:00. Вход на игры будет свободным. Напомним, что в прошлом сезоне «Рязань-ВДВ» впервые за много лет вышел в четвертьфинал Чемпионата России, где уступил альметьевскому «Нефтянику». В межсезонье команду возглавил новый тренер Владимир Гусев. Официальный календарь сезона 2026-2027 еще не опубликован, однако известно, что первые официальные матчи пройдут в сентябре.

ХК «Рязань-ВДВ» проведет первые товарищеские матчи в преддверии нового сезона. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

31 июля и 1 августа в ДС «Олимпийский» рязанская команда встретится с хоккейным клубом «Кристалл» из Саратова. Отмечается, что эти встречи станут первыми в межсезонье и позволят тренерским штабам обеих команд проверить игровые сочетания и оценить физическую форму хоккеистов перед стартом официальных турниров.

Матчи запланированы на 31 июля в 19:00 и 1 августа в 15:00. Вход на игры будет свободным.

Напомним, что в прошлом сезоне «Рязань-ВДВ» впервые за много лет вышел в четвертьфинал Чемпионата России, где уступил альметьевскому «Нефтянику». В межсезонье команду возглавил новый тренер Владимир Гусев. Официальный календарь сезона 2026-2027 еще не опубликован, однако известно, что первые официальные матчи пройдут в сентябре.

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