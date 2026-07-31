Госдума предложила менять аварийную бытовую технику одиноким пенсионерам

В Госдуме предложили ввести сертификаты для одиноких малоимущих пенсионеров на замену аварийной бытовой техники. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение к главе Минтруда Антону Котякову с просьбой рассмотреть возможность запуска пилотного проекта. Сертификаты позволят пенсионерам получить новую бытовую технику, такую как холодильники, стиральные машины и обогреватели. Поддержка будет адресной, с учетом доходов пенсионеров и отсутствия работающих членов семьи. Предлагается выдавать сертификаты не чаще одного раза в пять лет и заменять только неисправную технику. Также старую технику нужно будет утилизировать.

В Госдуме предложили ввести сертификаты для одиноких малоимущих пенсионеров на замену аварийной бытовой техники. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вице-спикер Госдумы Бориса Чернышова.

Он направил обращение к главе Минтруда Антону Котякову с просьбой рассмотреть возможность запуска пилотного проекта.

Сертификаты позволят пенсионерам получить новую бытовую технику, такую как холодильники, стиральные машины и обогреватели. Проект поможет оценить, насколько такая поддержка нужна, и, если результаты будут положительными, его можно будет расширить на другие категории граждан.

Поддержка будет адресной, с учетом доходов пенсионеров и отсутствия работающих членов семьи. Предлагается выдавать сертификаты не чаще одного раза в пять лет и заменять только неисправную технику. Также старую технику нужно будет утилизировать.