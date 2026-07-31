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F6 обнаружила сгенерированные ИИ мошеннические сайты-подделки Минобороны РФ
Отмечается, что злоумышленники создали эти сайты с помощью искусственного интеллекта, чтобы собирать личные данные родных погибших участников СВО. Мошенники предлагали зарегистрироваться на сайте для участия в церемонии вручения госнаград и просили оставить паспортные данные, СНИЛС и ИНН. Сайты были хорошо замаскированы: ссылки вели на настоящие разделы сайта Минобороны, но дизайн страниц отличался. В F6 отметили, что пользователям, которые не посещали официальный сайт ранее, сложно заметить подделку. Выявленные мошеннические сайты уже заблокированы в России. Основная угроза заключается в том, что введенные данные могут быть использованы для кражи денег или других преступлений.

Специалисты компании F6 и Минобороны России нашли в интернете мошеннические сайты, которые использовали фейковые страницы ведомства. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что злоумышленники создали эти сайты с помощью искусственного интеллекта, чтобы собирать личные данные родных погибших участников СВО. Мошенники предлагали зарегистрироваться на сайте для участия в церемонии вручения госнаград и просили оставить паспортные данные, СНИЛС и ИНН.

Сайты были хорошо замаскированы: ссылки вели на настоящие разделы сайта Минобороны, но дизайн страниц отличался. В F6 отметили, что пользователям, которые не посещали официальный сайт ранее, сложно заметить подделку.

Выявленные мошеннические сайты уже заблокированы в России. Основная угроза заключается в том, что введенные данные могут быть использованы для кражи денег или других преступлений. Также это может поставить под угрозу безопасность учетных записей в государственных сервисах, так как для восстановления паролей иногда требуется информация из документов. Жертвы могут столкнуться с попытками оформить на них микрозаймы.