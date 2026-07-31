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Директора рязанской организации обвинили в неуплате налогов на 300 млн рублей
Следствием установлено, что в период 2023—2024 годов директор коммерческой организации по торговле автомобилями включал в налоговые декларации ложные сведения о налоговых вычетах и расходах. Он оформлял фиктивные сделки по приобретению товаров у ряда контрагентов, которые их не поставляли. Так, руководитель уклонился от уплаты НДС на сумму более 300 миллионов рублей. Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления регионального следкома завершил расследование преступления (пункт «б» части 2 статьи 199 УК РФ).

Рязанские следователи завершили расследование уголовного дела о налоговом преступлении. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР 31 июля.

Следствием установлено, что в период 2023—2024 годов директор коммерческой организации по торговле автомобилями включал в налоговые декларации ложные сведения о налоговых вычетах и расходах. Он оформлял фиктивные сделки по приобретению товаров у ряда контрагентов, которые их не поставляли. Так, руководитель уклонился от уплаты НДС на сумму более 300 миллионов рублей.

Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления регионального следкома завершил расследование преступления (пункт «б» части 2 статьи 199 УК РФ).

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Рязанской области.

Следователи собрали достаточную доказательную базу. Во время предварительного следствия обвиняемый частично уплатил недоимку по налогам и сборам.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.