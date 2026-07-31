ЦБ снизил официальный курс доллара на выходные

Банк России установил официальные курсы валют на выходные и понедельник, 3 августа. Официальный курс доллара снижен на 40 копеек — до 79,46 рубля. Курс евро, напротив, вырос на 31 копейку и составил 91,19 рубля. Юань подешевел на 5 копеек — до 11,77 рубля. Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.

Банк России установил официальные курсы валют на выходные и понедельник, 3 августа.

Официальный курс доллара снижен на 40 копеек — до 79,46 рубля. Курс евро, напротив, вырос на 31 копейку и составил 91,19 рубля. Юань подешевел на 5 копеек — до 11,77 рубля.

Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.